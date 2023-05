Alluvione, si attiva anche il Roma club Forlì: la raccolta fondi raggiunge anche la capitale

Il Roma club Forlì, in collaborazione con altri 2 club della Romagna, ha attivato una raccolta fondi indirizzata a tutti i Roma club in Italia e nel mondo, divulgata tramite canali social, testate on line e radio locali di Roma in modo da raggiungere ogni singolo tifoso giallorosso. La raccolta, peraltro, e’ stata estesa anche ai tifosi di altre squadre, "perché una calamità naturale va oltre i colori ed unisce tutti, eliminando ogni rivalità", sottolineano. I versamenti possono essere effettuati a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato Roma club Forlì, acceso presso Banca La Bcc (banca di credito cooperativo ravennate, forlivese ed imolese) IBAN: IT 06 F 08542 13200 000000265540 con la seguente causale: “Emergenza alluvione Forlì e Romagna”. Jose’ Mourinho, nell’immediato post partita di Bayer Leverkusen-Roma, ha dedicato un pensiero speciale alla popolazione romagnola, rimarcando che "nelle difficoltà bisogna essere uniti. Ti devi guardare al tuo fianco, vedere chi e’ in difficoltà e dare una mano. E’ quello che noi facciamo in campo come squadra ed e’ quello che sicuramente fanno in Emilia Romagna”