Amedeo Ballardini firma il blitz: il Forlì vince a Sant'Angelo

Doveva essere un primo esame di maturità ed il Forlì lo supera a pieni voti vincendo di misura (0-1) sul campo del Sant'Angelo Lodigiano, ambiziosa formazione lombarda vittoriosa anch'essa all'esordio. È bastato un penalty trasformato da Amedeo Ballardini al 18° per regalare la vittoria al Forlì che continua così il suo cammino a punteggio pieno in questo campionato 2022-2023. Mister Graffiedi conferma il blocco vittorioso all'esordio contro il Salsomaggiore con l'unica eccezione di Rrapaj che prende il posto di Scalini squalificato, Ravaioli tra i pali, Varriale davanti a far coppia con Caprioni, Maini a guidare la difesa con Ronchi, Fusco e Fornari e a centrocampo Amedeo ed Elia Ballardini insieme a Rrapaj e al giovane Eleonori. Parte bene il Forlì che già al 7° si fa vivo con un gran tiro dalla distanza di Maini che impegna Ferrara. Al 18° il Forlì ha il guizzo giusto per sbloccarla grazie a Caprioni che anticipa il rispettivo avversario e viene steso in area: dal dischetto Ballardini Amadeo non sbaglia portando in vantaggio il Forlì. Galletti che continuano a spingere andando vicinissimi al raddoppio mentre al 29° azione pericolosa del Sant’Angelo con Maini che riesce a chiudere in extremis in calcio d’angolo. La pressione dei padroni di casa aumenta e alla mezz'ora va vicinissimo al pari con Bosco ma il suo colpo di testa sbatte sulla traversa mentre al 39° Ciccone da solo contro Ravaioli vede l'estremo ospite superarsi per salvare il risultato mandando così le squadre al riposo sul risultato di 1 a 0 per il Forlì. La ripresa riprende nel segno dei biancorossi che al 57° confezionano una grande triangolazione tra Elia Ballardini e Fornari che libera Varriale in area di rigore, bravo Ferrara a respingere in calcio d’angolo. Mister Graffiedi allora inserisce Tascini e Manara per Varriale e Caprioni, per amministrare con forze fresche il vantaggio e la mossa da i suoi frutti con i galletti che addormentano la gara e portano così a casa tre punti pesantissimi, superando così a pieni voti questo primo impegnativo test.