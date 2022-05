Anche il Roma Club Forlì all'Olimpico per la semifinale di Conference League

E' grande il fermento tra i tifosi romanisti di Forlì, che vanta uno dei club di tifosi giallorossi più attivi a livello internazionale, in vista della semifinale di Conference League tra la Roma e il Leicester City allo stadio Olimpico. Per sostenere i propri colori giovedì partirà proprio dalla città mercuriale un pullman di tifosi, con la speranza di poter proseguire il cammino verso la finale fissata a Tirana il 25 maggio. "Il passaggio del turno costituirebbe un risultato prestigioso nel cammino europeo della Roma, unica squadra italiana rimasta nelle coppe", commentano dal clun, che ha sede in via Don Minzoni 35. Per informazioni sulle attività: info@romaclubforli.it