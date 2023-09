Il Forlì soddisfa la richiesta dell'attaccante: Antonio Varriale sveste la maglia biancorossa

Termina l'avventura in biancorosso di Antonio Varriale. Il Forlì l'ha ceduto al Team Altamura, la squadra di Serie D Girone H. La società, viene spiegato in una nota, ha deciso di "andare incontro alla richiesta del giocatore, più volte reiterata, di avvicinarsi a casa per vivere al meglio la sua nuova esperienza da padre di famiglia. Il presidente Gianfranco Cappelli e tutta la dirigenza augura il meglio sia dal punto di vista sportivo che umano".

Il centravanti napoletano, classe 1999, è arrivato in viale Roma nel luglio del 2022, totalizzando nella passata stagione 10 gol e 5 assist in 38 presenze. Giocatore polivalente capace di giocare sia a destra che a sinistra e all'occorrenza anche come interno di centrocampo, nonostante la giovane età vanta già una buona esperienza avendo vestito le maglie di Alma Juventus Fano, Montespaccato Savoia, Portici, Sarnese, Fidelis Andria, Nocerina e Molfetta.