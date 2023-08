La Futball Cava Ronco comunica che il match contro l'ASD Bentivoglio (in programma per domenica 3 settembre, ore 15.30) si giocherà allo Stadio Comunale di Argelato (BO) e non, come comunicato precedentemente, al Comunale di Bentivoglio. Si tratta della prima giornata del girone B di Eccellenza in cui sono impegnati i forlivesi.