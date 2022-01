Big match al Morgagni, Forlì-Carpi sarà Giornata Biancorossa: non varranno gli abbonamenti

Si riaccende il morale in casa Forlì dopo la vittoria di domenica contro l'Alcione. Domenica alle 14.30 i biancorossi ospiteranno il Carpi per il big match valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Per l'occasione è stata istituita la giornata biancorossa: diò significa che quella di domenica sarà quindi una delle due occasioni in cui non saranno valevoli le tessere degli abbonati così come era stato comunicato in sede di presentazione della campagna abbonamenti. Il biglietto sarà quindi l’unico titolo d’accesso valido.

I prezzi sono di 6 euro per la gradinata, 12 euro per la tribuna laterale (10 euro ridotto) e 15 euro per la tribuna centrale. Sarà possibile acquistare i tagliandi In prevenditaalla segreteria dello Stadio Morgagni nelle giornate di giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13 Il botteghino dello Stadio Morgagni sarà aperto domenica dalle 12.30. Inoltre verrà attivata in settimana un’importante novità: la biglietteria onlin: sarà così possibile acquistare via web i biglietti di Forlì-Carpi, ulteriori informazioni più dettagliate su questo argomento verranno fornite nei prossimi giorni.

Non verrano rilasciati accrediti per questo evento. Dalla società il consiglio "di acquisire il biglietto in prevendita per evitare spiacevoli code il giorno della partita. Raccomandiamo gli spettatori di presentare il Green pass rafforzato e di presentarsi muniti di mascherina Ffp2, come stabilito dal protocollo sanitario nazionale in vigore".