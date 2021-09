Si tratta della terza stagione consecutiva in biancorosso per l'esperto centrocampista classe 1986

Il Forlì F.C. comunica di avere raggiunto nella mattinata di giovedì l'accordo per la permanenza di Ivan Buonocunto. Si tratta della terza stagione consecutiva in biancorosso per l'esperto centrocampista classe 1986, tra i migliori giocatori nella passata stagione.