Calcio Dilettanti, la favola San Leonardo si avvera: vince il campionato e vola in Promozione

3 aprile 2022: è una data storica per la società forlivese del San Leonardo che, battendo 2 a 0 la Pol. 2000 di Cervia, vince il campionato di Prima categoria girone H con cinque giornate di anticipo guadagnandosi il diritto a giocare il prossimo campionato in Promozione. Un risultato impensabile per questa piccola società che dopo anni di gloriosa militanza in Prima categoria si misurerà in una nuova esaltante esperienza.

Un successo non scontato soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate dopo lo stop dello scorso campionato causa pandemia, ed invece alla ripresa la formazione di mister Dario Bettini ha voluto mettere in chiaro le cose con una classifica che vede il San Leonardo con 20 punti di vantaggio sulla diretta inseguitrice.

Un risultato straordinario merito anche di uno staff e di un gruppo tutto da ricordare a partire dal mister Dario "cobra" Bettini, due top player come Graziani e Dall'Ara, un gruppo storico composto da Dotti, Ferrini, Fiore, Giulianini, Persiani e Serri, i quali si sono amalgamati al massimo con tanti ragazzi nuovi come Lani, Piraccini, Bendoni, i fratelli Morandi, Petrini, Pironi, Valbonesi, Bucci, Caspoli, Diop, Mancini, Kostandino, Sechi, Conti, Ferro, Ulivieri e Venturelli.

Il tutto orchestrato al meglio dalla società San Leonardo, esempio di passione e competenza che dimostra come si possa fare calcio di un certo livello lontano dai riflettori;un plauso al presidente Marino Vetricini per aver creato, con un gruppo di amici, una società seria e rispettata che dalla prossima stagione se la giocherà nel campionato di Promozione.