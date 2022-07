Calcio a 5, al via il primo agosto la quarta edizione del Trofeo Rocca San Casciano under 16

Entusiasmo e tanta passione per il pallone, sono gli ingredienti messi in campo anche quest’anno dai giovanissimi di Rocca San Casciano per organizzare il 4° Trofeo under 16. Si comincia lunedì primo agosto e la manifestazione si concluderà venerdì 5. Sono sei le squadre che si confronteranno, con oltre quaranta ragazzi coinvolti. Nel campo da gioco del Parco “Carlo Alberto Cappelli”, noto più semplicemente a Rocca anche come “il bosco”, le partite si svolgeranno in orario serale per cinque serate di seguito. Dal primo al 3 agosto, vi sarà la fase in due gironi, con due partite ogni sera, la prima alle 20:30 e la seconda alle 21:50. Giovedì 4 agosto sono previste le semifinali, alle 20:30 e alle 21:50. Venerdì 5 agosto, sarà il giorno delle finali. Quella per il terzo posto, comincerà alle 20, mentre il fischio d’inizio per la finalissima è previsto alle 21:15.

A seguire, con inizio alle 22:30 circa si svolgeranno le premiazioni con buffet gratuito presso il Bar Amarcord. La manifestazione si svolge con il contributo di Confedilizia Forlì-Cesena. “L’auspicio - spiega Davide Pieri, uno dei principali promotori del Trofeo - è di avere, come ogni anno, il pubblico a guardarci e a tifare con educazione. Abbiamo appeso diverse locandine per Rocca e anche con i social stiamo informando su date e orari delle partite. Grazie al sostegno di Confedilizia Forlì-Cesena che ci ha permesso quest’anno di fare le cose ancora meglio”. Dall’Associazione provinciale dei proprietari di casa, il presidente Carlo Caselli, il vicario Stefano Senzani e il segretario Vincenzo Bongiorno osservano: “Siamo onorati di poter sostenere la genuina passione sportiva dei giovani. Complimenti a loro per l’iniziativa. Bravi ragazzi e buon torneo”.