Calcio a 5, ufficializzato il primo nuovo acquisto: è Marco Castorri

Dopo una serie importanti di rinnovi in casa del calcio a 5 forlivese si ufficializza il primo nuovo acquisto. Si tratta del laterale Marco Castorri: “Fin dal primo colloquio mi è apparso un ragazzo serio, umile e soprattutto con tanta voglia di mettersi in gioco nella nostra realtà – racconta il diesse Ghirelli – questo entusiasmo mi gratifica, cercavo un profilo con le sue caratteristiche sia tecniche che fisiche e sono convinto che Marco faccia al caso nostro”.

Cesenate, classe 1994, Marco fa tutte le trafile giovanili nel Cervia Calcio dove esordisce in prima squadra prima di passare al Diegaro dove milita per quattro stagioni. Per motivi di lavoro Castorri accantona per un paio di stagioni l’attività agonistica prima di riprendere con la maglia del Dismano prima e del San Zaccaria poi. Fino all’estate del 2021 quando Marco sceglie di passare al futsal con la maglia della Polisportiva 1980 che milita nel campionato regionale di serie C2. Per qualità non ci mette molto ad adattarsi al rettangolo 40×20 e le sue prestazioni gli permettono di mettersi in mostra fino alla chiamata irrinunciabile di Ghirelli.

“Non posso che essere lusingato dell’opportunità che il Forlì mi sta dando – spiega Castorri – mi rimetto in gioco in una categoria superiore, adattarsi non sarà semplice perché obiettivamente giocando a futsal da solo due stagioni sono tatticamente un po’ indietro rispetto ai miei compagni ma darò tutto me stesso per migliorare e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di squadra”.