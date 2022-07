Calcio a 7, il Csi di Forlì organizza il secondo "Memorial Generale Vito Foggetti"

Il Comitato di Forlì del Centro Sportivo Italiano, in collaborazione con la Parrocchia San Pio X in Ca’ Ossi, organizza il torneo di calcio a 7 maschile “2° Memorial Generale Vito Foggetti”. Il torneo è riservato alla categoria open (classe 2007 e precedenti). Sono aperte le iscrizioni con termine utile entro il 7 settembre. L’iniziativa è stata promossaper ricordare il suo ex presidente onorario, scomparso nel novembre 2020. Per informazioni 3929871285 – 3407748513 mail calcio@csiforli.it