Calcio, a distanza di oltre un mese il Forlì torna a giocare: "Ripartiamo con forza"

Torna finalmente in campo e lo farà per conquistare tre punti il Forlì di mister Massimo Gadda che dopo la vittoria di oltre un mese fà contro il Mezzolara, ritroverà il suo stadio e il suo pubblico domenica contro la Correggese (stadio Morgagni, ore 14:30). "È stato un mese duro e difficile da gestire" ammette in prima battuta il tecnico dei galletti nella consueta conferenza stampa pre gara: "Arriviamo però in buone condizioni a questo nuovo inizio, come tutti abbiamo qualche problema ma nel complesso sono soddisfatto e siamo contenti di tornare a giocare".

Un Forlì che in questa fase di stop della stagione ha rimpolpato una rosa apparsa fin da subito incompleta, attingendo a piene mani dal mercato elementi sia d'esperienza che under di prospettiva: "I ragazzi sono quasi tutti a disposizione, forse la condizione fisica non è omogenea fra chi ha avuto il covid e non si è allenato e chi è arrivato dal mercato di riparazione e deve inserirsi nei nostri schemi, ma comunque sono quasi tutti a disposizione e questo mi da fiducia". I biancorossi affronteranno al "Morgagni" una Correggese temibile e reduce prima dello stop forzato da tre vittorie di seguito e cinque risultati utili consecutivi: "È un avversario pericoloso con giocatori forti e che dovremo affrontare con la giusta mentalità, chiaro che dopo un mese è un incognita sapere che avversario avremo di fronte - analizza mister Gadda -. Resta il fatto che ci aspetta una prova dura e difficile".

Forlì che non potrà contare su quattro assenti fra cui Capitanio, Amaducci e Giorgi fermi per infortunio mentre De Gori è fermato dal covid ma che guarda ai nuovi arrivati in casa biancorossa con fiducia in una stagione che gioco forza si preannuncia ancora una volta ricca di impegni ravvicinati fra recuperi e gare rinviate: "Alcuni dei nuovi arrivati come Malandrino e Scalini hanno ancora bisogno di lavorare e trovare la giusta condizione ma sono assolutamente a disposizione mentre invece Amedeo Ballardini è con noi già da un pò e si è sempre allenato bene il che mi permette di poterlo schierare fin dall'inizio". Infine una analisi sull'ennesima stagione fermata dal covid e che da qui in avanti difficilmente riuscirà a tornare in una condizione stabile: "Sicuramente qualche problema questa situazione lo crea ma l'unica cosa che possiamo fare è adattarci e sfruttare a nostro vantaggio il tempo che avremo per lavorare e risalire la china".