Calcio, al Forlì ora servono conferme: i galletti ospiti della vice capolista Victor San Marino

Dopo la vittoria sfumata nel derby contro la capolista Ravenna, il Forlì proseguirà domenica (ore 14:30) nel suo periodo di grandi esami salendo ad Acquaviva in territorio Sammarinese per affrontare la Victor San Marino, vice capolista del girone D: "Affronteremo la rivelazione di questo campionato, secondi in classifica ben organizzati e su un campo sintetico, insomma un match assolutamente difficile" sono le prime parole di mister Mauro Antonioli "Nonostante ciò il derby ci ha dato determinante risposte sulle nostre qualità, ho spinto molto in settimana sull'importanza della prossima gara e vogliamo assolutamente riprendere continuità di prestazione e di risultato".

Obbiettivo nobile da perseguire ma anche complicato da raggiungere per un Forlì costretto a rincorrere una vetta che si è momentaneamente allontanata, ma mister Antonioli batte il ferro sui cardini che devono reggere la struttura biancorossa: "Serviranno umiltà e la giusta consapevolezza dei nostri mezzi soprattutto contro un avversario che gioca un calcio aggressivo". Nel frattempo con Barbatosta e Piva out per problemi fisici sono iniziate le grandi manovre in Viale Roma con l'apertura della finestra di mercato di dicembre che ha già visto uscire due nomi eccellenti nel reparto avanzato biancorosso con Persichini che si è accomodato a Campobasso e Calì prossimo al trasferimento: "È un periodo complicato per ogni allenatore" spiega il tecnico "Avrò due giocatori in meno a disposizione, dispiace poi chiaramente per i ragazzi che hanno trovato poco spazio ma soprattutto chi resta deve concentrarsi solo sul campo e sul lavoro quotidiano, è sicuramente una prova di maturità generale". Di seguito la lista dei convocati: Pezzolato, Zamagni, De Gori, Rossi, Tafa, Checchi Drudi, Zanni, Masini, Maggioli, Graziani, Gaiola, Prestianni, Greselin, Pecci, Casadio, Valentini, Merlonghi, Mosole, Babbi, Bonandi.