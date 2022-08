Calcio, al via la campagna abbonamenti del Forlì: vantaggi per i fedelissimi, giovani, anziani, famiglie e universitari

Al via la campagna abbonamenti del Forlì Calcio. E' possibile sottoscrivere la tessera negli uffici della segreteria dello Stadio Tullo Morgagni, dalle ore 15:30 alle ore 18:30. Per quanto riguarda la tribuna centrale, il prezzo è di 170 euro, mentre per chi vorrà rinnovare la sottoscrizione dello scorso anno è di 120 euro. Prezzo ridotto a 140 euro per under 21, over 65 e donne. Per quanto riguarda la tribuna laterale, il prezzo è di 140 euro, mentre il rinnovo è fissato a 100 euro. Donne, under 21 e over 65 avranno diritto al ridotto, fissato a 120 euro. Per quanto concerne la gradinata, il prezzo è di 60 euro (ridotto 50 e rinnovo 45 euro). C'è anche la possibile di diventare socio sostenitore, che dà diritto ad un posto in tribuna centrale a 500 euro, ma anche la possibilità di parcheggiare all'interno dell'area del "Morgagni", entrare nell'hospitaly ed ricevere il kit ufficiale di gara. Per il settore giovanile viene offerta la tribuna laterale a 80 euro. Poi c'è anche il pacchetto family: acquistando un abbonamento intero, l resto della famiglia avrà uno sconto del 50%. Vantaggi anche per gli studenti universitari: il prezzo della tribuna laterale è di 80 euro, mentre quello della gradinata è di 40 euro. I bambini nati dal 2007 in poi entrano gratis se accompagnati da un adulto. La società si riserva il diritto di indire 2 giornate biancorosse.