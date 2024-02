Calcio, altro weekend ricco di gioie per i giovani del Forlì: la Juniores resta in scia al Piacenza

Altro weekend ricco di soddisfazioni per i giovani galletti impegnati nei campionati provinciali, regionali e nazionali delle rispettive categorie. La Juniores con il secondo 1-0 consecutivo ha la meglio del Prato dopo una partita nervosa, decisa solo dal gol di Colli nel primo tempo. Tre punti che permettono ai ragazzi di Gianni Belli di proseguire la lotta con il Piacenza in testa alla classifica, visti i soli tre punti di ritardo.

Vincente anche l’Under 17 Elite con un rotondo 1-4 sul campo del Sant’Agostino, penultima in classifica. I ragazzi di mister Sartini, continuano così la loro corsa in testa al campionato con cinque lunghezze di vantaggio sul Piacenza. Torna al successo anche l’Under 16 dopo un turno di riposo nel derby contro il Ravenna grazie ai gol di Biondini e Savorani. A segno anche l’Under 15 che strapazza in casa il delfini Rimini per 5-1 e l’Under 14 che bagna il rientro in campionato con un netto 0-6 sul campo del Torresavio.

I risultati

JUNIORES NAZIONALE - 4° giornata ritorno

Forlì-Prato 1-0 (Colli)

UNDER 17 ELITE - 22° Giornata

Sant’Agostino-Forlì 1-4 (Pazzi, Biondi, Argnani, Dal Monte)

UNDER 16 - CAMPIONATO

Ravenna-Forlì 1-2 (Biondini, Savorani)

UNDER 15 - CAMPIONATO

Forlì-River Delfini 5-1 (Giardini, Aresu, Bassi, Scarpa, Conti)

UNDER 14 - Campionato

Torresavio-Forlì 0-6 (Rani, Mantini (2), Nannetti (2), Bulica)

UNDER 13

Forlì-Bakia 2-4 (0-1, 1-1, 0-0, 0-1)

UNDER 12 - Torneo della Pianta - 2° Posto finale

Semifinale: Forlì-Pianta 1-0 (Vallicelli)

Finale: Edelweiss-Forlì 3-2 (Turci, Vallicelli)

UNDER 11

Forlì-Cesena 0-4 (1-2, 1-2, 1-6, 2-3)