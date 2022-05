Calcio, amichevole di lusso: il Forlimpopoli sfida al "Filippi" il Cesena per una nobile causa

Reduce dalla prematura uscita di scena ai playoff di serie C, con la brutta sconfitta al "Manuzzi" contro il Monopoli, il Cesena calcio torna in campo giovedì pomeriggio alle 17 a Forlimpopoli per un’amichevole contro la squadra locale che milita nel campionato di Prima Categoria. Il ricavato (ingresso a offerta libera) verrà devoluto alle famiglie bisognose del territorio. L'appuntamento, che si disputerà allo stadio Filippi, è stato organizzato dalla Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro col Patrocinio del Comune di Forlimpopoli.