Calcio, anche i fratelli Ballardini restano in biancorosso. E lunedì parte il ritiro

È partito il countdown in casa Forlì Calcio, lunedì 25 infatti i galletti agli ordini del confermato mister Mattia Graffiedi inizieranno la preparazione in vista della nuova stagione 2022/23 alla struttura dello stadio "Morgagni". Proprio in quest'ottica il direttore sportivo Sandro Cangini nel pomeriggio di venerdì ha messo a segno una grande "doppietta" ufficializzando la conferma in casa biancorossa dei fratelli Ballardini. Elia e Amedeo faranno dunque parte anche nel prossimo campionato della spina dorsale del Forlì.