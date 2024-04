Calcio, arriva la domenica del derby con il Ravenna: via alla prevendita dei biglietti

C’è voglia di rivalsa per i galletti dopo le ultime due prestazioni non brillanti che hanno portato due sconfitte e un solo gol segnato. I ragazzi di mister Mauro Antonioli vogliono tornare a fare punti nell'attesissima sfida contro il Ravenna nel derby romagnolo di questa domenica ore 15 allo Stadio Benelli e lanciarsi al meglio nel caldo e impegnativo finale di stagione che attende la squadra. Da mercoledì sono disponibili in prevendita i biglietti per il settore ospiti, curva sud, in vista del derby di Romagna di domenica. Sarà possibile entrare allo stadio esclusivamente con il biglietto acquistato in prevendita che si chiuderà sabato alle 19. I residenti nella provincia di Forlì-Cesena potranno acquistare i biglietti esclusivamente nel settore ospiti.

I biglietti in prevendita sono acquistabili nei punti vendita Vivaticket accreditati (al costo d’acquisto del biglietto saranno applicate le commissioni di prevendita Vivaticket): edicola Bartolucci, via Seganti 3/A; Punto Snai Forlì, viale Roma 147; Tabaccheria Framar (punto Snai), via Gramsci 98; Punto Snai Bertini, via Eugenio Bertini 94; La Caffetteria, via Ravegnana 146/A; Tabaccheria Casadei, via Saffi 56 (Forlimpopoli); e Tickettando, via Calvino 77 (Forlimpopoli). Il prezzo dei biglietti nel settore ospiti: 10 euro intero, 1 euro Under 14 (se accompagnati da un adulto); ridotto 8 euro (Donne, over 65).

Per raggiungere lo stadio Benelli, occorre prendere l'uscita per l'Adriatica verso Milano Marittima/Cervia/Ravenna Centro/Cesena/Roma. Continuare sull'Adriatica e all'altezza del chilometro 153, alla rotonda, prendere via Ravegnana (la 3^ uscita – Stadio). Giunti alla rotonda Irlanda prendere via Bassa (4^ uscita) e girare dopo pochi metri alla prima traversa a destra (presente il cartello " curva ospiti P"). La tifoseria ospite potrà parcheggiare le proprie autovetture nel parcheggio pubblico situato nel retro del palazzo della Confartigianato con accesso tramite Via Bassa