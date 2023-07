Calcio, la nuova rosa del Forlì vede l'arrivo di un giovane esterno di fascia

Sono ore bollenti per il direttore sportivo del Forlì Calcio Cristiano Protti che in queste settimane è chiamato a ricostruire una formazione capace di riportare il giusto entusiasmo dalle parti di Viale Roma. Archiviati gli arrivi degli attaccanti Mario Merlonghi e Lorenzo Persichini e del centrocampista Riccardo Gaiola, la società biancorossa ha annunciato nella tarda mattinata di sabato l'arrivo di un giovane esterno di fascia classe 2003, Cristian Pecci.

Nato a Fabriano, 180 cm di altezza, il giovane nuovo galletto è reduce dall'annata vissuta in serie C proprio con la maglia dell'Ancona dove ha collezionato dieci presenze. Restano invece ancora libere le caselle dei portieri che andranno a sostituire De Gori (al Medicina) e Ravaioli (alla Sammaurese) col direttore sportivo Protti alla ricerca di un "under" interessante da piazzare tra i pali mentre si dovrebbe definire a breve la situazione dei centrali difensivi. Persi nel mercato Ronchi e Maini si attende a breve l'ufficialità per i prossimi nuovi innesti.