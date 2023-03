Calcio, biglietti scontati e dj set: il Forlì chiama a raccolta il suo pubblico per il rush finale

Un finale di stagione che a detta di tutti sarà un affare tra Giana Erminio e Pistoiese, ma in casa Forlì nessuno vuole gettare la spugna. Il roboante successo sul campo del Fanfulla ha portato infatti grandi energie mentali e fisiche alla truppa di mister Mattia Graffiedi che si mantiene così saldamente al terzo posto in classifica a nove lunghezze dalla capolista Giana Erminio e crede in una volata finale che possa ancora riservare sorprese. Proprio per questo motivo la società di Viale Roma chiama a raccolta il suo pubblico e lancia una particolare scontistica per le prossime gare casalinghe; sarà possibile infatti con l'acquisto di un solo tagliando, assistere alle gare di Forlì-Mezzolara (12 marzo alle 14:30) e Forlì-Correggese (2 aprile alle 15:00).

Questa promo sarà valida esclusivamente per la settimana in corso ed in prevendita presso lo Store dello Stadio nelle giornate di venerdì (15:00 - 18:30) e sabato (10:00 - 12:30). La società Forlì Calcio ha inoltre stretto una collaborazione con lo Staff Luxury, gruppo di giovani ragazzi forlivesi, che si occuperà dell'intrattenimento musicale allo Stadio "Morgagni" per tutta la stagione sportiva 2022/2023. Calcio, musica ed intrattenimento si fonderanno insieme per provare un modo tutto nuovo di vivere le gare casalinghe dei galletti e chissà magari anche trovare una incredibile rimonta in campionato.