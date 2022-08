Calcio, buon test per il Forlì al "Morgagni": battuta l'Imolese

Buon test per il Forlì in vista del primo impegno ufficiale della stagione, quello di Coppa Italia contro la Correggese in programma domenica 28 agosto a Carpi. La squadra di mister Mattia Graffiedi ha ospitato sabato pomeriggio al Morgagni l'Imolese, imponendosi col punteggio di 2-1. Sono stati gli ospiti a passare in vantaggio dopo appena 3 minuti con Zagnoni, ma i padroni di casa hanno impiegato appena dieci minuti per ristabilire la parità, grazie al gol di Maini. Al 24' la rete del definitivo 2-1 a firma di Eleonori. Il Forlì tornerà in campo il 25 agosto per un amichevole sul campo del Forlimpopoli. Calcio d'inizio alle 17.30.