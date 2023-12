Calcio, chiusa la finestra del mercato: due nuovi arrivi alla corte di mister Antonioli

Si è chiusa venerdì alle 19 la finestra di mercato del campionato Nazionale Dilettanti e in casa Forlì si registrano due nuovi innesti: il primo è Nicolò Lolli (in foto) centrocampista classe 2004, giovane talento prodotto dal settore giovanile del Sassuolo in questa prima parte di stagione con la maglia del Borgo San Donnino dove ha collezionato 17 presenze ed un assist. Il secondo invece è Riccardo Crociati classe 2005 difensore centrale proveniente dal settore giovanile del Bologna, giovane molto interessante inserito anche nella top 11 degli under 18 italiani. Oltre a questi due giovani innesti, in settimana si è unito al gruppo ma in prova Amedeo Ballardini reduce da uno sfortunato infortunio ad un ginocchio con tanto di operazione la scorsa estate. Verranno valutate le sue condizioni fisiche prima di un eventuale tesseramento. Al contrario quattro sono state le operazioni in uscita con Christian Calì al Sant'Angelo, Lorenzo Persichini al Campobasso, Francesco Piva al Vis Novafeltria (Eccellenza) e Valerio Faccenna al Montespaccato (Eccellenza).

Nel frattempo il Dipartimento Interregionale ha reso note le modifiche al calendario del campionato e della Coppa Italia a seguito dell'ufficializzazione delle date di svolgimento della 74esima edizione della Viareggio Cup. Con la ricollocazione del torneo al quale parteciperà la Rappresentativa Serie D nel tradizionale periodo di Carnevale, ecco dunque come cambieranno gli impegni in campionato dei 166 club: lo stop previsto il 17 marzo 2024 viene anticipato all'11 febbraio 2024; le giornate dalla 23a alla 27a slitteranno dunque di una settimana e si svolgeranno rispettivamente il 18 febbraio Forlì-Imolese, il 25 febbraio Pistoiese-Forlì , il 3 marzo Forlì-Prato, il 10 marzo Sant' Angelo-Forlì e il 17 marzo Forlì-Fanfulla. A partire dal 24 marzo il calendario rimarrà invariato rispetto a quello già pubblicato a inizio stagione.