Calcio, continua la rivoluzione in casa Forlì: Sergio Domini nuovo responsabile tecnico del Settore Giovanile

Il Forlì ha affidato l’incarico di responsabile tecnico del Settore Giovanile a Sergio Domini. Nato ad Udine nel 1961, Domini ha condotto una prestigiosa carriera tra i professionisti collezionando 130 presenze in Serie A con le maglie di Brescia, Roma, Cesena e Lazio, aggiungendone anche 128 in Serie B. Dopo l’esperienza da calciatore ha iniziato ad operare in Romagna allenando le giovanili. Le ultime esperienze lo hanno visto responsabile del settore giovanile al Val Bidente. La società tutta augura il meglio all’ultimo arrivato in casa biancorossa, che da oggi è operativo sul campo. Un innesto volto a dare una nuova immagine dal punto di vista tecnico e di sviluppo di tutto il Settore Giovanile della squadra.