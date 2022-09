Calcio D, il Forlì anticipa col Prato: la sfida delle capoliste si gioca sabato

Dopo il bel successo di domenica sul campo del Sant'Angelo Lodigiano, il Forlì sulla sua agenda di settembre trova appuntato un ennesimo esame ma questa volta è di quelli importanti: i galletti infatti ospiteranno il Prato, corazzata votata alla vittoria finale del campionato e anch'essa a punteggio pieno. Contrariamente però a quanto era in programma, il match di alta classifica non si giocherà domenica ma sabato alle 15 allo stadio "Morgagni".

La società ha quindi reso note le modalità di vendita dei biglietti che potranno essere acquistati dalle 15 di martedì. Il biglietto per la gara Forlì FC - AC Prato valevole per la terza giornata di campionato Dilettanti, sarà possibile acquistarlo attraverso il circuito online ufficiale Go2 Ticketing presso “La Caffetteria” sito in Via Ravegnana 146/A oppure direttamente il giorno della partita al botteghino dello Stadio Tullo Morgagni dalle 13:30.

I costi dei biglietti saranno i seguenti: Tribuna Centrale 15 euro, tribune laterali intero 13 euro, tribune laterali ridotto 10 euro (donne, Over 65 e Under 21), gradinata locali 7 euro e gradinata ospiti 7 euro Per le famiglie del Settore Giovanile sarà riservato un prezzo speciale di 8 euro per assistere alla gara in Tribuna Laterale. I nati dal 2007 in poi avranno la possibilità di entrare gratis. I prezzi si intendono esclusi di costi di prevendita.