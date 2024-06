Calcio, Davide Macrì vestirà la maglia biancorossa nella prossima stagione

Dopo aver nei giorni scorsi ufficializzato la nuova guida tecnica annunciando il Alessandro Miramari come mister dei galletti, il Forlì Calcio piazza anche il primo colpo di mercato comunicando l'arrivo in biancorosso di Davide Macrì. Il giocatore classe '96 trequartista ed esterno offensivo arriva da una lunghissima esperienza in Serie D dove ha giocato con costanza e diverse maglie importanti, su tutte Ravenna e Pistoiese. Nella scorsa stagione ha diviso la sua esperienza tra Romana e Follonica Gavorrano collezionando 31 presenze con 3 gol e 2 assist. Sarà a disposizione di mister Alessandro Miramari all’inizio della preparazione.