Calcio, dopo il blitz a Milano è tempo di Coppa Italia: turn over per il Forlì contro il Carpi

Neppure il tempo di assaporare la prima vittoria in campionato valsa tre punti contro l'Alcione Milano, che il Forlì di mister Giovanni Cornacchini troverà sul suo cammino, mercoledì alle 15, il rinato Athletic Carpi guidato da mister Massimo Bagatti, allo stadio "Cabassi" per la prima uscita in Coppa Italia: "A nessuno piace perdere ma visti gli impegni ravvicinati e il match di domenica con l'Aglianese, farò sicuramente turnover", sono le parole del tecnico dei galletti alla vigilia del match.

Il Forlì infatti dopo l'esordio di domenica in campionato, farà anche l'esordio in Coppa Italia mercoledì, salvo poi doversi rigettare con la testa al campionato per affrontare domenica al "Morgagni" (alle 15) la forte Aglianese, vittoriosa anch'essa con un poker nella prima giornata contro il Tritium: "Pensiamo a una gara per volta senza fare calcoli, avrò modo così di dare spazio ai giovani che devono entrare nei miei meccanismi " attacca mister Cornacchini. Nel frattempo l'Athletic Carpi ha reso note le modalità di acquisto dei tagliandi per la gara di Coppa: costo del biglietto 20 euro. Prezzo unico per settore tribuna e ospiti. La biglietteria dello stadio "Cabassi" funzionerà dalle ore 11.00 alle ore 15.00.