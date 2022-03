Calcio, dopo la sosta torna in campo il Forlì: sfida salvezza sul campo della Bagnolese

Dopo due settimane di sosta di tutto il campionato Nazionale Dilettanti dovuto allo svolgimento della 72esima edizione del Torneo di Viareggio, torna a giocare il Forlì che affronterà in trasferta la Bagnolese nell'anticipo della 29esima giornata che si disputerà sabato 26 marzo ore 15:00 allo stadio F.lli Campari (Bagnolo in Piano -Re-). Obbligatorio ripartire e ricominciare a fare punti per il Forlì di mister Mattia Graffiedi che leccatesi le ferite dopo la sconfitta casalinga col Prato, deve evitare assolutamente di scivolare nuovamente nelle paludi melmose del fondo classifica.

"Sono state due settimane importanti per recuperare energie fisiche e mentali anche se sfortunatamente ci portiamo ancora dietro alcuni giocatori acciaccati - spiega il tecnico biancorosso alla vigilia del match -. Veniamo da due sconfitte immeritate ma non dobbiamo piangerci addosso ma anzi ripartire più forti e determinati". Lunga la lista degli indisponibili per la trasferta emiliana a partire dagli squalificati Ronchi e Ballardini Elia, Boccardi infortunato e Casadei ammalato e con una gara salvezza che può nascondere parecchie insidie per i galletti.

"Sarà una battaglia su un campo non bello che livellerà molto il tasso tecnico e contro un avversario che vuole assolutamente salvarsi - mette in guardia Graffiedi -. Servirà la giusta determinazione e voglia di vincere". Nel frattempo stringe i denti bomber Pera che allenatosi a parte tutta la settimana, sarà comunque candidato ad una maglia da titolare: "Pera convive già da un pò con una infiammazione che gli dà noia" spiega il mister "Nonostante questo sta stringendo i denti per dare il suo contributo, nella rifinitura di venerdì pomeriggio decideremo il da farsi in virtù anche dei prossimi due impegni ravvicinati che affronteremo sempre questa settimana".