Calcio, due nuovi innesti in casa Forlì: un ritorno e un volto nuovo per mister Antonioli

A poche ore dall'inizio di un girone di ritorno che si preannuncia avvincente per il Forlì che sarà chiamato ad una rincorsa alla vetta del girone D di serie D distante cinque lunghezze, la società di Viale Roma non intende lasciare nulla di intentato e dopo gli innesti dei giovani Riccardo Crociati (2005) e di Nicolò Lolli (2004) nella giornata di giovedì si registrano altri due volti nuovi che andranno ad innervare le scelte di mister Mauro Antonioli.

Il primo riguarda l'approdo in biancorosso dell'attaccante Simone Rosso classe '95 nato a Pinerolo (Torino); inizia la propria carriera calcistica nella squadra di paese, il Villafranca Piemontese fino a quando non viene prelevato dal Torino che dopo la trafila nelle formazioni giovanili lo fa esordire in serie A il 24 maggio 2015 a San Siro in un Milan-Torino ottenendo poi una seconda presenza nella massima serie una settimana dopo in un Torino-Cesena. Nelle stagioni successive veste le maglie di Brescia ed Alessandria in serie B poi tanta serie C con Reggiana, Pro Vercelli, Mantova, Casertana, Teramo e Rimini. Dotato di buona tecnica e velocità arriva al Forlì dopo una sfortunata parentesi in questa prima parte di stagione con la maglia del Desenzano (serie D Girone B) dove seppur frenato da qualche infortunio ha collezionato 11 presenze e 2 assist.

Il secondo invece è un gradito ritorno e riguarda il centrocampista Erik Amedeo Ballardini classe '95 alla sua terza stagione coi galletti che rientrerà nei piani del tecnico Antonioli dopo un infortunio ad un ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi da gioco per alcuni mesi; il ragazzo dopo un periodo di prova condita con la rete nell'amichevole di fine anno contro la Primavera del Cesena, ha convinto tecnico e staff biancorosso sulla bontà delle sue condizioni fisiche mettendo così nero su bianco il suo ritorno nello spogliatoio dello stadio "Morgagni".