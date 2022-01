Calcio, è di nuovo sfida salvezza: il Forlì a Fidenza non può sbagliare. Torna in rosa Enrico Pezzi

A poco più di 48 ore dal brutto tonfo casalingo rimediato contro la Correggese, è di nuovo tempo di campionato per il Forlì che a Fidenza affronterà mercoledì nel primo recupero infrasettimanale del 2022 (stadio "D. Ballotta" ore 14:30) il fanalino di coda Borgo San Donnino. Un match salvezza che i ragazzi di mister Massimo Gadda sono chiamati a non fallire anche per rimediare ad una classifica preoccupante ma che certifica fino a qui il cammino dei biancorossi: 18 punti e sedicesimo posto in graduatoria, 9 sconfitte su 17 incontri con un laconico -19 di media inglese da far rabbrividire anche i più ottimisti.

"Tornare a giocare subito è sicuramente la cosa migliore per noi - ammette mister Massimo Gadda -. Cercheremo di riprenderci immediatamente perché è una partita importante e dobbiamo riscattarci". I Galletti affronteranno un Borgo San Donnino leggermente cambiato dopo il mese di stop forzato al campionato e consapevoli dell'importanza del match, dovranno fare i conti con le assenze di De Gori e Capitanio e con Elia Ballardini in forse per un problema fisico.

"Qualcosa cambieremo nell'undici titolare anche perché giochiamo ogni tre giorni e dovremo per forza sfruttare a pieno la rosa e schierare chi sta bene fisicamente - analizza il tecnico -. Siamo ovviamente rammaricati del passo falso di domenica, sia per il presidente, la società e i nostri tifosi ma ci vuole orgoglio per reagire e uscire da questa brutta situazione e questa squadra può farlo". Nel frattempo la società Forlì Calcio ha deciso per il reintegro in rosa di Enrico Pezzi, che torna così a disposizione del tecnico Gadda già dal match di mercoledì.