Calcio, è il bomber Mario Merlonghi il primo acquisto del Forlì

Neppure 48 ore dalla presentazione del tecnico Marco Martini che ecco partire col botto il mercato in entrata del Forlì Calcio; dimenticate in fretta le parentesi targate Tascini e Cognigni, il nuovo Direttore Sportivo Cristiano Protti ha ufficializzato l'arrivo in casa biancorossa di Mario Merlonghi, attaccante classe '88 reduce da un'ottima stagione in maglia Sammaurese con 36 presenze e 12 reti.

Nato a Monterotondo muove i primi passi proprio nella squadra del suo paese che lo fa esordire nel campionato Dilettanti 2006-2007 poi tanta gavetta nel Fondi, Lupa Frascati, Anziolavinio, Maccarese, San Cesareo, San Nicolò, Lucchese, Santarcangelo, Latina, Cattolica, Marignanese e Sammaurese collezionando ben 415 presenze e 107 reti. Obbiettivo di mercato importante per i biancorossi che in una nota ufficiale comunicano la notizia nel pomeriggio di mercoledì: "Mario Merlonghi è un nuovo giocatore del Forlì F.C.. L’esperto attaccante è il primo acquisto ufficiale della rosa che prenderà parte al prossimo campionato di Serie D nella stagione 2023/24. Da parte della società tutti i migliori auguri per un’annata quanto più positiva, alla caccia di grandi traguardi comuni.

Il classe ’88 arriva al Forlì dopo due stagioni alla Sammuarese, dove ha conosciuto mister Marco Martini e il diesse Cristiano Protti, in cui ha collezionato 75 presenze e 33 gol. Un bottino davvero importante che delineano le qualità tecniche di un vero giocatore di categoria. Da tempo il laziale di nascita, ma romagnolo di adozione, calca i palcoscenici di Serie C e Serie D in giro per tutta Italia con una lunghissima carriera alle spalle. Oltre a qualità tecniche certo mai in discussione, Merlonghi porta a Forlì esperienza di campo e la giusta mentalità nell’approccio al lavoro pronte ad essere d’esempio per i giovani del gruppo".