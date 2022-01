Calcio, è sprofondo biancorosso: a Fidenza è una caporetto, Forlì ancora ko

Una sconfitta imperdonabile per il Forlì che soccombe per 2 a 1 contro il fanalino di coda Borgo San Donnino nel recupero della 16esima giornata del girone di andata. Un match dove il Forlì non è sceso in campo lasciando cosi la possibilità ai padroni di casa di centrare la prima vittoria stagionale al "Dario Ballotta" di Fidenza dopo cinque pareggi e tre sconfitte e gettando il Forlì in piena zona playout a soli due punti dall'ultimo posto.

Gadda rivoluziona l'undici titolare confermando Stella tra i pali, linea di difesa con Ronchi e Boccardi e il neo arrivato Malandrino, centrocampo anche qui con la novità Scalini che fa il suo esordio in biancorosso insieme a Piva e Buonocunto, sulle fasce i soliti Gkertsos e Rrapaj, in avanti ritorna Pera al posto di Santi, in coppia con Manara. La partenza però non è delle migliori perché è il Borgo San Donnino a dettare i ritmi e a schiacciare il Forlì nella propria metà campo; già al 7° e al 15° i padroni di casa si fanno vivi dalle parti di Stella ma la mira è imprecisa. Un barlume di Forlì al 20° su calcio d'angolo ma Ronchi alza troppo concludendo l'azione con un nulla di fatto. Galletti che non trovano il bandolo della matassa e che soffrono il pressing del Borgo San Donnino; ancora i padroni di casa pericolosi al 22° e al 26° con Vanni che per due volte sfiora il vantaggio. Vantaggio che l'attaccante emiliano trova alla mezz'ora con un colpo di testa che supera Stella. Il Forlì è assente ingiustificato dal campo e Vanni al 41°ringrazia e raddoppia con un altro colpo di testa che manda così le squadre al riposo sul 2 a 0 per il Borgo San Donnino.

La ripresa invece di vedere una reazione dei biancorossi, è pure peggio del primo tempo con Gadda che le tenta tutte in una girandola di cambi inserendo al 46° Fabbri e Ballardini Amedeo per Gkertsos e Scalini e poco dopo Borrelli e Santi per Buonocunto e Manara ma il risultato non cambia. È Caniparoli per il Borgo San Donnino infatti che al 52° su conclusione coglie il palo andando vicino al tris. Al 60° piove sul bagnato perché Stella saltato da Caniparoli lo atterra rimediando anzitempo la via degli spogliatoi lasciando il Forlì in dieci uomini e con Gadda costretto a togliere Boccardi per inserire il terzo portiere classe 2003 Ravaioli. Quest'ultimo è subito protagonista al 68° con due ottime parate che impediscono al passivo di diventare più pesante e al 75° quando a tu per tu con Abelli lo ipnotizza e salva la sua porta. Galletti che all'improvviso al 75° accorciano le distanze grazie ad una punizione del neo entrato Borrelli che fa 2 a 1 ma è un fuoco di paglia col Forlì che non va oltre questo lampo e dopo cinque minuti di recupero si arrende al Borgo San Donnino aprendo di fatto la crisi in casa biancorossa.