Calcio, è vigilia di derby. Mister Cornacchini vuole il bottino pieno: "Contro il Rimini per vincere"

E' già tempo di derby in casa Forlì Calcio coi galletti di mister Giovanni Cornacchini che si apprestano ad affrontare nel quarto turno di campionato il Rimini di Marco Gaburro. Il match andrà in scena mercoledì ore 15 allo stadio comunale "Morgagni" con i biancorossi a strisce decisi a fare bottino pieno. "I derby sono sempre belle partite da preparare e disputare - ammette un determinato mister Cornacchini -. L'handicap di giocare partite ogni tre giorni vale per noi ma anche per i nostri avversari quindi non mi preoccupo della tenuta fisica. Piuttosto ho cercato di lavorare con i ragazzi sugli errori da non commettere perché ogni sbaglio può costarci caro".

Il Forli è reduce dal pareggio di Carpi, con qualche rimpianto per aver giocato tutta la ripresa in superiorità numerica, ma senza trovare la giocata giusta per portare via dal "Cabassi" tre punti pesanti. "È un girone veramente molto equilibrato con tante squadre attrezzate per vincere che si ruberanno punti a vicenda e questo è un bene dal mio punto di vista - evidenzia il mister biancorosso -. Per l'occasione ho pensato a qualche accorgimento tattico perché il Rimini è una buona squadra ma nel complesso siamo pronti a giocarcela". I Galletti arrivano da annata maledetta per quanto concerne il punto sui derby di Romagna avendo conquistato nella passata stagione appena tre punti sui diciotto disponibili:

"Onestamente non sapevo di questa statistica - scherza mister Cornacchini -. Però sono situazione che possono capitare, speriamo di invertire questa tendenza. Fino ad ora il calendario ci ha messo davanti a formazioni di prima fascia e non abbiamo di certo demeritato, il campionato sarà lungo, il nostro obbiettivo è continuare su questa strada". Questi i convocati: Amaducci, Ballardini, Borelli, Buonocunto, Capitanio, De Gori, Dominici, Fabbri, Giacobbi, Giorgi, Gkertsos, Longobardi, Ndjaye, Nisi, Pera,Petrucci, Pezzi, Ronchi, Rrapaj, Schirone, Stella, Togni e Verde.