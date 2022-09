Calcio, è vigilia di Forlì-Prato. Mister Graffiedi: "Voglio una mentalità vincente"

Si può considerare una vera e propria prova del nove per il Forlì, la sfida che domenica ore 15 allo stadio "Morgagni", vedrà opporsi ai galletti di Romagna un lanciatissimo Prato. Una sfida sicuramente intrigante e che anche se solo alla terza di campionato, potrà iniziare a far capire il reale valore della rosa a disposizione di mister Mattia Graffiedi che nella consueta conferenza stampa pre gara ha espresso in maniera chiara cosa si aspetta dai suoi ragazzi. "Voglio fame e voglia di vincere - sono le prime granitiche parole del tecnico biancorosso -. Di fronte avremo un avversario fortissimo e che ci metterà in difficoltà ma allo stesso tempo anche noi abbiamo preparato la gara per creargli problemi".

Classifica alla mano, dopo due giornate entrambe le formazioni viaggiano a punteggio pieno ma con la formazione toscana che non nasconde le proprie ambizioni candidandosi alla vittoria finale del campionato: "Nei Dilettanti fare pronostici non è facile e lo dimostrano i risultati in queste prime giornate" analizza mister Graffiedi: "Il Prato è sicuramente una delle formazioni più forti ma noi ce la giocheremo a viso aperto". Forlì che dovrà rinunciare solo a Piva e a Casadei e che recupera Scalini dopo la squalifica: "Col rientro di Scalini ho praticamente tutta la squadra a disposizione, farò delle scelte nell'undici titolare considerando che poi giocheremo ancora fra pochi giorni quindi ci sarà spazio per tutti, l'importante è farsi trovare pronti".

Nel frattempo la squadra dopo la presentazione in Piazza Saffi all'interno della manifestazione di "Miss Italia", giovedì sera si è ritrovata in un locale del centro città per il battesimo ufficiale da parte dell'amministrazione comunale che in presenza del vice sindaco con delega allo sport Daniele Mezzacapo ha fatto il suo personale in bocca al lupo per la stagione a tutto il Forlì Calcio, invitando la città a seguire le gesta dei galletti biancorossi.