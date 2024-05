Calcio Eccellenza, anche Giacomo Garavini e Paul Sango rinnovano con il Futball Cava Ronco

Il Futball Cava Ronco ufficializza il rinnovo di Giacomo Garavini per la stagione 2024/2025. Per il centrocampista classe 2000 sarà la seconda stagione con la maglia biancorossa con cui, nello scorso campionato, ha messo a segno quattro reti in trentatrè match. Importante giocatore per il Campionato di Eccellenza, è una fondamentale conferma per il centrocampo di Mister Muccioli della prossima stagione. “Sono contento di proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione - dichiara Garavini - in una società dove mi sono trovato molto bene, che crede in me e che non mi ha fatto mancare nulla. Adesso sta a noi alzare l’asticella per ripagare la fiducia data".

Vestirà il biancorosso il difensore Paul Sango: per il classe 2000 sarà la quarta stagione con la maglia dell’FCR Forlì con cui, in questi anni, ha totalizzato ben sessantasette presenze condite da due reti. Un’ulteriore conferma che va ad arricchire il reparto difensivo della squadra di Mister Muccioli per la prossima stagione. “Ringrazio il presidente Alpi ed il direttore sportivo Ricci - esordisce Sango - per questa opportunità che mi è stata data. Ho tanta voglia di tornare in campo: con impegno e professionalità darò il massimo per ricambiare la fiducia riposta nei miei confronti. Mando un abbraccio grandissimo a tutta la famiglia dell’Fcr Forlì; non vedo l’ora di esultare insieme a voi".