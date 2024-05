Calcio Eccellenza, anche Giacomo Garavini rinnova con il Futball Cava Ronco

Il Futball Cava Ronco ufficializza il rinnovo di Giacomo Garavini per la stagione 2024/2025. Per il centrocampista classe 2000 sarà la seconda stagione con la maglia biancorossa con cui, nello scorso campionato, ha messo a segno quattro reti in trentatrè match. Importante giocatore per il Campionato di Eccellenza, è una fondamentale conferma per il centrocampo di Mister Muccioli della prossima stagione. “Sono contento di proseguire il percorso iniziato la scorsa stagione - dichiara Garavini - in una società dove mi sono trovato molto bene, che crede in me e che non mi ha fatto mancare nulla. Adesso sta a noi alzare l’asticella per ripagare la fiducia data".