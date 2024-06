Calcio Eccellenza, anche la 'saracinesca' Axel Alpi rinnova con il Futball Cava Ronco

Axel Alpi difenderà la porta del Futball Cava Ronco anche nella prossima stagione. Classe 2002, è arrivato nella società biancorossa nella stagione 21/22 dopo aver trascorso tutto il Settore Giovanile nell’Imolese. Ha, finora, racimolato undici presenze rivelandosi una valida alternativa al titolare Riccardo Carroli, con cui forma la “coppia” più longeva del Campionato di Eccellenza. Un rinnovo importante per la rosa che Mister Muccioli avrà a disposizione per la prossima stagione.

“Sono molto felice ed entusiasta di fare parte per il quarto anno di questa grande famiglia che è l'Fcr Forlì, una società che ogni anno sta crescendo sotto tutti i punti di vista, dai Primi Calci alla Prima Squadra passando per l'organizzazione societaria e le infrastrutture - commenta Alpi -. Detto questo non vedo l'ora di ricominciare promettendo che daremo sempre il massimo per questa maglia. Spero di vedervi sempre numerosi allo stadio: abbiamo bisogno di voi". Alpi, inoltre, continuerà a svolgere il ruolo di preparatore dei portieri nel Settore Giovanile, per la precisione delle annate 2009 e 2010.