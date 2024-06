Calcio Eccellenza, colpo di mercato del Futball Cava Ronco: ecco Luca Bergamaschi

Dopo tanti rinnovi il Futball Cava Ronco ufficializza il primo acquisto. Si tratte del centrocampista classe 1993 Luca Bergamaschi. Proveniente dal Russi, in carriera ha esordito tra i professionisti con la maglia del Forlì per poi proseguire la propria carriera tra Romagna Centro, Sampierana, Castrocaro e Spiv Un colpo del direttore sportivo Marco Ricci che irrobustisce, ulteriormente, il reparto di centrocampo della squadra a disposizione di mister Simone Muccioli per la stagione 2024/25.