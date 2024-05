Calcio Eccellenza, continua il matrimonio di Alex Pascucci con il Futball Cava Ronco

Il difensore classe 2003 Alex Pascucci vestirà la maglia del Futball Cava Ronco anche la prossima stagione. Per lui sarà la terza stagione tra le fila dei biancorossi, dove finora ha totalizzato quattro reti e ben cinquanta presenze. "Sono molto felice - esordisce Pascucci - di poter far parte dell'Fcr Forlì anche nella stagione 24/25. Ho delle sensazioni positive e di fatto non vedo l'ora di iniziare. Come sempre darò tutto in campo e cercherò di trasmettere sentori favorevoli a tutto il gruppo fin dall'inizio. Vogliamo fare bene, perciò dobbiamo avere fame e seguire tutti la stessa strada"