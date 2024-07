Calcio Eccellenza, Futball Cava Ronco accoglie il ritorno del preparatore atletico Marcello Gamberini

Sarà Marcello Gamberini il preparatore atletico del Futball Cava Ronco, che sarà affiancato dal preparatore dei portieri Giuseppe De Milato. Gamberini vanta una carriera da professionista con 114 presenze in Serie B e 12 in Serie A vestendo, tra le tante, le blasonate casacche di Bologna, Catania, Triestina e quella svizzera del Basilea. Nel 1981, disputa il Campionato Mondiale di calcio Under 20 in Australia. Dopo il ritiro, intraprende esperienze in Serie D con Mantova e

Pomigliano prima di approdare tra i professionisti, in Serie C, con i biancorossi del Rimini.

Nella stagione 2022-23 ha fatto il suo ingresso nello staff tecnico dell’Futball Cava Ronco con l’arrivo di mister Simone Muccioli, per poi svestire temporaneamente la casacca biancorossa. Un ritorno, dice, che "significa per me allenare con gioia e voglia di stare in mezzo al campo: nella mia passata esperienza in biancorosso, la società ed i giocatori mi hanno fatto sentire come stare in una grande famiglia. Lavorare con il mister Muccioli ed il vice Mattia Rossi è, inoltre, molto stimolante e cercherò di dare il massimo per far crescere i ragazzi".