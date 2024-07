Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco annuncia il rinnovo del bomber Yoada

Il Futball Cava Ronco ufficializza il rinnovo dell'attaccante Abdoul Cader Yoada per la stagione 2024/2025. Centravanti esterno classe 2005 di origine burkinabé, è cresciuto calcisticamente nei Settori Giovanili di Forlì Football Club ed Edelweiss Jolly per poi approdare, nella stagione 2022/23 al Futball Cava Ronco Forlì dove fin da subito viene aggregato in prima squadra e giocando con la Juniores il sabato. Rappresenta, infatti, uno dei pezzi pregiati della formazione Under 19 mettendo a referto nove reti in due stagioni e la vittoria del Memorial “Carlo Di Fabio”.

In Prima Squadra, invece, ha fino ad ora racimolato dieci presenze ed un goal (quello decisivo nel match di ritorno contro la Victor San Marino nella stagione 2022/23). Giocatore estremamente tecnico e dotato di grande fantasia, può anche contare sulla spiccata altezza e potrà dare una grossa mano alla rosa di Mister Muccioli nella stagione che sta per iniziare. "Sono davvero felice - dice Yoada - e fiero che il presidente Roberto Alpi ed il direttore sportivo Marco Ricci continuino a credere in me e rappresenta per me motivo d'orgoglio. Prometto che darò il massimo per aiutare la squadra ed il Mister Simone Muccioli per conseguire gli obiettivi prefissati".