Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco conferma i difensori Michele Bellavista ed Alex Magnani

Il Futball Cava Ronco annuncia i rinnovi dei difensori Michele Bellavista ed Alex Magnani per la stagione 2024/2025. Bellavista, classe 2005, ha trascorso tutto il settore giovanile nell’FCR per poi debuttare in prima squadra nella stagione 2022/2023, diventando una pedina importante per la difesa biancorossa abbinando grandi doti tecniche alle doti fisiche. Un rinnovo importante ed in linea con gli obiettivi della Società che mister Simone Muccioli saprà sfruttare a modo nella stagione 2024/25. “Sul rinnovo per la prossima stagione - commenta Bellavista - sono molto più incentivato rispetto alle scorse, in quanto credo che quest’anno ci divertiremo abbinando maggior serietà ad un grande gruppo. Sono felice di essere ancora qui perchè mi trovo molto bene con tutti ed infine ringrazio la Società per la fiducia riposta in me.”

Magnani, anche lui 2005, è approdato all’FCR la scorsa stagione voluto fortemente da mister Biserni, racimolando una decina di presenze in prima squadra e giocando un ruolo importante nella Juniores U19 di mister Baccini con cui consegue quattro reti e la vittoria del Memorial “Carlo Di Fabio”. Un’ulteriore conferma che va ad arricchire il reparto difensivo della squadra e che ribadisce la volontà della Società di puntare sui giovani. “Sono molto contento di aver rinnovato con l'FCR Forlì - afferma Magnani - e sono orgoglioso di esser rientrato nuovamente a far parte di questo progetto insieme a tanti altri ragazzi giovani. Spero di giocare una stagione migliore rispetto a quella conclusa negli scorsi mesi, di poter ritagliarmi più spazio possibile in campo e di continuare a crescere.”