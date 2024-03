Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco non concretizza: il Sanpaimola festeggia in rimonta

"E' stata una partita difficile e combattuta". Mister Simone Muccioli commenta così la sconfitta del Futball Cava Ronco sul terreno di gioco del Sanpaimola per 2-1. "Dopo il vantaggio nel finale del primo tempo due nostre ingenuità l’hanno decisa - osserva l'allenatore -. Dobbiamo migliorare e da qui lavorare in vista della partita casalinga di domenica contro il Sant’Agostino che oggi ha abbattuto una squadra forte come il Gambettola per 3-0".

La partita

La prima occasione del match è dei biancorossi al decimo. Dalla sinistra, Marzocchi crossa al centro dive Grazhdani svetta su tutti ed incorna, la palla termina tra le braccia di Mordenti che blocca. Al 21' ci prova da fuori Sabbioni, respinge con i pugni Carroli e Garavini si rifugia in corner. Un giro di lancette più tardi super intervento di Carroli sul tiro ravvicinato di Salcuni. Al 25' miracolo di Carroli sul colpo di testa di Succi che toglie la palla da sotto il sette. Ancora Carroli al 27' tiene chiusa la saracinesca con una paratona sul tiro da pochi passi di Bezzi. Al 45' passa il Futball Cava Ronco con un colpo di testa di Lupattelli sugli sviluppi di un corner battuto da Bellavista. In pieno recupero Mordenti nega il 2-0 sul colpo di testa di Grazhdani.

Al 48' ci prova da fuori Rabiti, blocca goffamente in più tempi Mordenti. Ancora Futball Cava Ronco: al 53' Carroli calcia in avanti, Grazhdani la mette giù di petto per Parlanti che calcia di destro e la palla termina a lato. Al 60' Marzocchi si invola verso la porta sulla sinistra e si divora il goal del raddoppio calciando dritto davanti a sè. Al 68 la svolta: Melandri tocca in area Bezzi ed è penalty: sul dischetto Bonavita pareggia i conti con Carroli che aveva intuito l’angolo. Al 75' Grazhdani scarica per Sciaccaluga che, di prima intenzione, calcia in porta: si distente Mordenti e blocca. All'80' enta l’eurogoal Succi che, da dentro l’area, rovescia e la palla sfiora il palo alla sinistra di Carroli. All'85' Grazhdani subisce un fallo, non fischiato, e così Landini crossa al centro dove Togni

mette dentro da due passi il vantaggio dei locali. Al 94' Mordenti para il tiro di Lupattelli deviando in angolo.