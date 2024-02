Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco rimonta la Vis Novafeltria e torna alla vittoria

Torna alla vittoria il Futball Cava Ronco, che ha sconfitto per 2-1 la Vis Novafeltria. “E' stata una partita molto difficile contro una squadra ostica, ma abbiamo portato a casa tre punti fondamentali per la classifica - afferma il centrocampista Samuele Sciaccaluga -. Sono contento di aver partecipato attivamente alla vittoria e al goal del mio compagno. Essere passati in svantaggio all’inizio del match è stato un durissimo colpo, ma tutti abbiamo reagito e alla fine siamo riusciti a ribaltare il risultato. Dopo questa vittoria, abbiamo il morale alto per affrontare la prossima sfida a Pietracuta".

Prima emozioni dopo due minuti: Garavini mette in moto Lupattelli che, arrivato alla linea di fondo, lascia partire un’interessante diagonale che sbatte sul palo. Minuto 5: Soumahin crossa al centro dove trova la spizzata di Camara che finisce tra le mani di Carroli Al dodicesimo passa in vantaggio la Vis Novafeltria: Casalboni raccoglie uno spiovente dalla destra saltando più in alto di tutti ed insacca. La reazione dei padroni di casa c'è, ma non produce gol. Al 32’ ci prova Rabiti, la conclusione sibila il palo.

Il pari arriva al 54’: Stucchi viene atterrato in area da Frihat ed è penalty, sul dischetto si presenta Grazhdani che insacca il pareggio. Al 64' Carroli salva sul tiro da due passi di Guerra. La partita è vivace e all'82’il Futball Cava Ronco trova il 2-1: l’angolo di Sciaccaluga trova l’incornata vincente di Bellavista che porta avanti i locali. All'87 occasione per il 3-1: Bellavista crossa sul secondo palo dove impatta di testa Sciaccaluga e Giacobbi salva sulla linea. Ultima emozione al 95' con Carroli che blocca il tiro da fuori di Toromani.