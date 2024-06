Calcio Eccellenza, il Futball Cava Ronco ritrova il 'Masseur' Riccardo Fabbri

Riccardo Fabbri ricoprirà il ruolo di massaggiatore del Futball Cava Ronco. Si tratta di un gradito ritorno quello di Fabbri, per tutti il 'Masseur', che aveva già fatto parte dell’Fcr Forlì nella stagione 2020/21 per poi passare nel Diegaro, rimanendo comunque molto legato alla squadra biancorossa. “Sono tornato in primis perché l’Fcr Forlì è, per me, un gruppo di amici - commenta Fabbri - ed ho uno splendido rapporto anche fuori dal campo con la maggior parte di loro, sia giocatori che dirigenti. Inoltre perchè reputo che ora ci siano le migliori condizioni, insieme al mister Muccioli ed al preparatore Atletico Mattia Rossi, di poter esprimere al meglio il mio ruolo in quanto li conosco bene avendoci già lavorato in totale sintonia un decennio fa in Eccelenza al Meldola dove vincemmo la coppa". Sveste così il biancorosso il massaggiatore Giovanni Casadei, quale arriva dalla società "un grandissimo in bocca per il prosieguo della sua carriera", oltre al ringraziamento "per la professionalità e la serietà mostrata durante il nostro rapporto".