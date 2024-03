Calcio Eccellenza, il rigore di Garavini non basta: il Russi ferma il Futball Cava Ronco

Il Futball Cava Ronco fermato in casa dal Russi sull'1-1. “È stata una partita molto equilibrata dove i goal sono arrivati su due episodi - esordisce il centrocampista Giacomo Garavini -: un rigore ed un colpo di testa su palla inattiva, faccio i complimenti a Saporetti perchè ha fatto un gran goal. Siamo stati bravi a concedere poco, infatti non ci sono stati tiri in porta da parte loro. Come sempre è mancato qualcosina in più per vincere partite così dure: abbiamo avuto una grande occasione dove non siamo riusciti a segnare per pochissimo. Peccato perchè avremmo potuto portare a casa i tre punti, ma dobbiamo ripartire da qui consapevoli che se stiamo sul pezzo siamo una squadra forte. Sono contento di aver aiutato la squadra e di esser tornato al goal, perchè non accadeva da tanto. Mercoledì ci aspetta una trasferta dura dove dovremo dare ancora di più".

La prima occasione è degli ospiti al 14': ci prova Saporetti dalla sinistra con un potente destro a giro che finisce di poco alla

destra del palo. Ancora Russi al 24': Bergamaschi anticipa Rabiti e appoggia per Pescatore che da pochi metri spara alto. Al 25' si vede il Futball Cava Ronco con un'incornata di Bandini, con la palla a spegnersi fuori. Al 29' calcia Lupattelli da lontanissimo e la conclusione sibila la traversa. Al 36' il gol dei padroni di casa: Garavini lancia Lupattelli che viene atterrato da Gualandi ed è penalty, Garavini realizza ed è vantaggio. Ad inizio ripresa il pari del Russi dalla bandierina: minuto 55, cross di Bergamaschi che pesca la testa di Saporetti che mette la palla sotto l’angolino sinistro siglando la rete dell’1-1. Poi non succede più nulla. Unico squillo all'80 con Sciaccaluga spara a lato un tiro dal limite dell’area.