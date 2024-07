Calcio Eccellenza, tre addii e due nuovi innesti: al Futball Cava Ronco arrivano Simone Farabegoli e Pietro Fiumi

Rinforzo in attacco per il Futball Cava Ronco. Si tratta di Simone Farabegoli, classe 2004 proveniente dal Gambettola. In carriera è cresciuto nel Settore Giovanile del Cesena per poi giocare tra Savignanese ed i biancoverdi cesenati nel Campionato di Eccellenza. Un ottimo innesto del direttore sportivo Marco Ricci che arricchisce il reparto avanzato con un valido elemento giovane che sarà sin da subito a disposizione di mister Simone Muccioli per la stagione 2024/25.

Dalla Sammaurese arriva il difensore classe 2005 Pietro Fiumi. E' cresciuto calcisticamente nelle giovanili dello Junior Cervia per poi passare, nella stagione 22/23, ai giallorossi della Sammaurese con cui gioca due campionati nazionali nella categoria Juniores. Nel corso della stagione passata ha anche debuttato in Prima Squadra nel match di Serie D Sammaurese-Carpi giocando per tutti i novanta minuti. Tempo anche dei saluti. Francesco Lupattelli è tornato al Forlì, mentre il difensore Luca Bandini giocherà al Fratta Terme. Sveste il biancorosso anche Samuele Sciaccaluga.