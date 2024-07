Calcio Eccellenza, un altro anno con il Futball Cava Ronco per Leonardo Morgagni

Il portiere Leonardo Morgagni resterà un altro anno con il Futball Cava Ronco. Approdato i biancorosso nella stagione 2022-2023 in prestito dal Forlì, il classe 2024 ha collezionato in prima squadra una presenza nel match conclusivo della scorsa stagione, contro il Sasso Marconi subentrando ad Axel Alpi nel corso del secondo tempo. Ha, però, giocato un grande ruolo nella Juniores Under 19 con cui ha vinto il Memorial "Carlo Di Fabio" a giugno realizzando anche il rigore decisivo nella semifinale contro il Forlì. Un rinnovo che va a blindare definitivamente il reparto dei portieri che Mister Muccioli avrà a disposizione per il prossimo Campionato di Eccellenza. "Sono molto felice - annuncia Morgagni - di proseguire la mia carriera con questa grande famiglia che è l'Fcr Forlì. La contentezza di rimanere in questo gruppo è tanta e sono certo che potremo toglierci delle grandi soddisfazioni facendo molto bene. Dopo la scorsa stagione, sono felice di continuare a giocare insieme ad Alpi e Carroli con il quale formo un bel terzetto (ride, ndr)."