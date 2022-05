Calcio, Emanuele Righi tra i papabili direttori sportivi. Il Forlì premiato tra le squadre che più valorizzano i giovani

Sono giorni febbrili in casa Forlì Calcio con la società di Viale Roma impegnata nella scelta, non semplice, di nominare un nuovo Direttore Sportivo; una decisione assolutamente determinante per il futuro prossimo della società e che molto probabilmente verrà resa nota nella prossima settimana. Nel frattempo a campionato concluso, sono arrivati i risultati sul progetto che la Lega Nazionale Dilettanti porta avanti da ormai dieci anni, "Giovani di Valore". Il format mira a far emergere i giovani talenti e prevede un plafond di 50.000 euro per ogni girone che verrà suddiviso alle prime tre formazioni che avranno schierato maggiormente calciatori tessereti dalla LND oltre ai quattro under già previsti da regolamento; per ognuno di questi giovani verrà assegnato un punteggio (con maggiore attenzione a quelli provenienti dai vivai) che a fine stagione genererà una classifica con le prime tre squadre di ogni girone che riceveranno rispettivamente 25.000, 15.000 e 10.000 euro.

Classifica alla mano emerge come il Forlì Calcio, per la quarta volta negli ultimi cinque anni, sia ancora sul podio delle tre formazioni più "verdi"; a partire infatti dalla stagione 2017-18, i galletti non hanno mai mancato l'appuntamento con questo riconoscimento ad eccezione per la stagione passata 2020-21. Un trend sicuramente interessante e che certifica come il settore giovanile biancorosso sia da un paio di stagioni a questa parte, serbatoio fondamentale per la prima squadra. Ovviamente questo piccolo successo, va a cozzare con le speranze di vittoria di una piazza che da troppo tempo ormai manca dal calcio che conta, anche se la base dei giovani talenti da cui ripartire e fare affidamento inizia piano piano ad essere interessante e degna di nota.

Tornando al tema caldo sul nuovo Direttore Sportivo, sono molti i nomi accostati in queste settimane alla corte del presidente Gianfranco Cappelli, anche se nelle ultime ore il nome più gettonato appare quello di Emanuele Righi, bolognese classe 1975 fresco vincitore col Giugliano del girone G di serie D. La trattativa, come confermato dal diretto interessato, è avviata anche se dagli uffici di Viale Roma non trapela nulla, a testimoniare come ancora non vi sia nessuna certezza. Proseguono intanto anche i tornei delle squadre giovanili nella cittadella biancorossa: giovedì sera gli under 18 nel "Memorial Di Fabio" si sono qualificati alle fasi ad eliminazione diretta battendo 3 a 0 il Modena con le reti Casadei, Casalboni e Cicognani.