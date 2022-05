Calcio, esame di maturità per il Forlì. Mister Graffiedi: "Restiamo umili e cerchiamo la vittoria"

Torna a calcare il manto verde dello stadio "Morgagni" il Forlì Calcio, che nel turno infrasettimanale valido per la trentacinquesima giornata del campionato Nazionale Dilettanti affronterà mercoledì alle 15 la formazione emiliana del Borgo San Donnino. Un match che sulla carta pende a favore dei biancorossi di mister Mattia Graffiedi, in piena corsa per un posto in griglia playoff, senza sottovalutare però la fame di punti della formazione ospite, in piena lotta per non retrocedere. "Sarà una partita importante da giocare, un test da affrontare con voglia ed entusiasmo - sono le parole del tecnico dei galletti alla vigilia del match -. Gli stimoli non ci mancheranno a prescindere da avversario e classifica, il tutto sta nella mentalità che metteremo in campo".

Il Forlì arriva dopo la sosta rigenerato e con tutti gli effettivi a disposizione: "La sosta è stata utilissima per recuperare energie e i vari acciaccati - spiega mister Graffiedi -. Dal mio arrivo, circa tre mesi fa, la crescita è stata costante, non vogliamo certo fermarci adesso". i Galletti dovranno tuttavia vedersela contro un Borgo San Donnino guidato da mister Aldo Nicolini, che scenderà in Romagna alla disperata ricerca di punti salvezza: "Sono sicuramente una squadra ostica, che in ultimo ha dato dei segnali di credere ancora ad una salvezza diretta, quindi non illudiamoci perché non esistono partite facili".

Infine il mister elogia gli ottimi risultati conseguiti dalla juniores biancorossa di mister Gianni Belli, fresca vincitrice del proprio campionato, qualificandosi alle fasi nazionali: "È un grande motivo di orgoglio per tutta la società, per il settore giovanile e per il nostro movimento - racconta il tecnico -. Finalmente iniziamo a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto in tutti questi anni".