Calcio, febbre da big match: Forlì-Pistoiese sarà "Giornata Biancorossa"

Prosegue a ritmi serrati il mese di febbraio per il Forlì Calcio che dopo aver raccolto due pareggi rispettivamente contro Carpi e Giana Erminio, affronterà domenica prossima nel catino dello stadio "Morgagni" (ore 14:30) una lanciatissima Pistoiese. L'olandesina si presenterà in Romagna galvanizzata dal successo sul Carpi e vogliosa di continuare la corsa sulla Giana Erminio capolista. I galletti dal canto loro cercheranno invece di rosicchiare punti dalla vetta, attualmente distante cinque lunghezze e per farlo dovranno per forza di cose imporre uno stop alla formazione toscana. Per l'occasione la società ha indetto la "Giornata Biancorossa" di conseguenza non saranno validi gli abbonamenti.

La prevendita è già attiva online sul sito www.go2.it oppure presso lo Store dello stadio "Morgagni" giovedì e venerdì dalle 15 alle 18:30 e sabato dalle 10 alle 12:30. I tagliandi in prevendita godranno di un particolare sconto che non sarà applicato domenica al botteghino: gradinata 7 euro, Tribuna laterale ridotto (Over 65, donne, under 30) 10 euro, Tribuna laterale intero 12 euro, Tribuna centrale 15 euro mentre i nati dal 2007 avranno la possibilità di entrare gratuitamente. Come anticipato i biglietti saranno acquistabili anche il giorno della partita ai botteghini dello stadio a partire dalle ore 13:15 ma a prezzo pieno; la società dunque invita il pubblico ad acquistare il biglietto in prevendita per godere dello sconto ed evitare inutili code il giorno del match.